Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 мая 19, 15:34
Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Депутаты проголосовали за третье из семи внесенных постановлений.

Верховная Рада в четверг, 16 мая, определилась с датой инаугурации Владимира Зеленского. Депутаты рассмотрели три из семи поданных постановлений с разными вариантами, остановившись на понедельнике, 20 мая. Если бы ни один из вариантов не получил необходимых для принятия решения голосов, то председатель Верховной Рады Андрей Парубий сам назначил бы дату.  

Владимир Зеленский просил депутатов выбрать 19 мая, однако в парламенте уверены, что в День памяти жертв политических репрессий (третье воскресенье мая) инаугурация будет неуместной.

Часть журналистов и экспертов считают, что по закону избранный президент сможет распустить парламент, если примет присягу до 27 мая.
kp.ua
Ещё по теме:
Что нужно знать о Военном положении в Украине?
Что принял Константинополь и почему опять нет Томоса
Победу мог бы праздновать митрополит Михаил
Как Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вакарчук подал Голос. Есть ли у него шансы попасть в Раду
noimageПосол США Мария Йованович покинет Украину молча
noimageГеращенко уходит из минской группы
noimageСАП открыла дело против Лещенко из-за колонки на сайте
noimageСуд отобрал у Кабмина право назначения главы "Нафтогаза"
Лента новостей