Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Верховная Рада в четверг, 16 мая, определилась с датой инаугурации Владимира Зеленского. Депутаты рассмотрели три из семи поданных постановлений с разными вариантами, остановившись на понедельнике, 20 мая. Если бы ни один из вариантов не получил необходимых для принятия решения голосов, то председатель Верховной Рады Андрей Парубий сам назначил бы дату.

Владимир Зеленский просил депутатов выбрать 19 мая, однако в парламенте уверены, что в День памяти жертв политических репрессий (третье воскресенье мая) инаугурация будет неуместной.

Часть журналистов и экспертов считают, что по закону избранный президент сможет распустить парламент, если примет присягу до 27 мая.