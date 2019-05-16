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Новости
Украина
16 мая 19, 17:36
Посол США Мария Йованович покинет Украину молча
Йованович
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Посол не будет общаться с прессой перед своим возвращением на родину.

Посол США в Украине Мари Йованович в самое ближайшее время покинет нашу страну. Как оказалось, дипломат не станет общаться с журналистами перед своим отъездом. Об этом 16 мая сообщило агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Украине.

- Она подтвердила дату своего отъезда позже в этом месяце. Мы ценим ее непоколебимую преданность делу укрепления отношений между США и Украиной и поддержке Украины на ее евроатлантическом пути, - отметил собеседник агентства.

Также он напомнил, что Йованович должна была завершить свое трехлетнее дипломатическое назначение в Киеве этим летом.

Посол США Мария Йованович вернется на родину 20 мая, как раз в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Эту информацию уже официально подтвердили в Госдепе.

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Не так давно Мари Йованович высказалась об изменениях в Украине, которые произошли за годы ее работы. В своей речи дипломат прошлась по антикоррупционным ведомствам, в частности предложила вообще уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией.

Такое заявление вызвало недовольство со стороны Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и при первой же возможности он отыгрался, заявив что в свое время Йованович передала ему "список неприкасаемых" чиновников и депутатов, на которых не стоит заводить уголовные производства.

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kp.ua
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