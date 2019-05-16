Суд отобрал у Кабмина право назначения главы "Нафтогаза"

Суд лишил премьер-министра права назначать главу “Нафтогаза“.

Действие правительственного постановления приостановлено.

Об этом сообщает “Экономическая правда“, ссылаясь на судебное постановление.

Постановлением Окружного административного суда от 14 мая 2019 года признано противоправным, а также недействительным постановление Кабмина №226 от 6 марта, наделявшее собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления “Нафтогаза“ без представления Набсовета.







Для справки. В 2016 году Кабинет министров принял решение о передаче управления ПАО “НАК“ Нафтогаз Украины“ правительству в полном объеме, т.е. 100% акций.

Напомним, мы сообщали, Глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев назвал условия, которые повлияют на снижение цены газа для потребителей.