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Новости
Украина
16 мая 19, 20:25
Зеленский прпосит помощи у HR-агентств в подборе кадров
подбор кадров
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Избранный президент заявил, что в назначении глав ОГА ему нужна помощь международных рекрутинговых и HR-агентств

Ряд крупных международных рекрутинговых и HR-агентств согласились на предложение избранного президента Владимира Зеленского о сотрудничестве в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления. Об этом шла речь на сегодняшней встрече Зеленского с представителями агентств, сообщает его пресс-служба.

Во встрече, в частности, приняли участие Илона Шарова (Hudson), Роман Бондарь (Оdgers Вerndtson), Алексей Долгих (Bayden), Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell).

"Мы имеем определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА в разных областях, но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что его команда хочет провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, "которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции"

Кроме того, на встрече обсудили главные критерии которым должны соответствовать претенденты. "Это профессионализм, знание региона, авторитет у местных общин, добропорядочность, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня", - говорится в сообщении.

"Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой и задекларировали свою готовность к сотрудничеству", - резюмировали в пресс-службе Зеленского.

Напомним, кандидатов на ключевые должности в команде Зеленского, несмотря на многократные обещания сделать это до проведения второго тура выборов 19 апреля, так и не назвали.

Недавно советник Зеленского, адвокат Андрей Богдан заявил, что избранный президент определится с должностями, когда будет иметь доступ к базам данных Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

liga.net
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