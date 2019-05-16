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Новости
Украина
16 мая 19, 20:29
Задержан депутат Черкасского облсовета за вымогательство
вымогательство
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Сотрудники Службы безопасности Украины уличили во взяточничестве одного из депутатов Черкасского областного совета.
Сотрудники Службы безопасности Украины уличили во взяточничестве одного из депутатов Черкасского областного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с одним из руководителей Госгеокадастра в Черкасской области и депутатом одного из поселковых советов организовали противоправный механизм систематического получения взяток от предпринимателей за содействие в выделении в аренду земельных участков.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники планировали получить 140 тыс. долларов от представителя строительной фирмы за выделение 5 гектаров земли в одном из населенных пунктов области.

Правоохранители задержали депутата облсовета в Черкассах во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч долларов.

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие в отношении других фигурантов дела.
censor.net.ua
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