Задержан депутат Черкасского облсовета за вымогательство

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с одним из руководителей Госгеокадастра в Черкасской области и депутатом одного из поселковых советов организовали противоправный механизм систематического получения взяток от предпринимателей за содействие в выделении в аренду земельных участков.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники планировали получить 140 тыс. долларов от представителя строительной фирмы за выделение 5 гектаров земли в одном из населенных пунктов области.

Правоохранители задержали депутата облсовета в Черкассах во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч долларов.

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие в отношении других фигурантов дела.