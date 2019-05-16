Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 мая 19, 20:35
Порошенко ввел в действие указ СНБО о планировании в обороне
Петр Порошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
К указу президента прилагается решение СНБО, согласно которому надлежит провести различные осмотры.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 мая "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны". 

Указ предусматривает осмотры в разных сферах, в том числе с использованием возможностей совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня и Консультативной миссии Евросоюза по вопросам реформирования сектора гражданской безопасности.

К указу президента прилагается решение СНБО, согласно которому надлежит провести следующие осмотры: оборонный; осмотр общественной безопасности и защиты; осмотр состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которых установлено законом; осмотр общегосударственной системы борьбы с терроризмом; осмотр разведывательных органов Украины.

Правительству поручено обеспечить проведение оборонного осмотра, осмотра общественной безопасности и защиты, осмотра состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом.

Ранее Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая О мерах по укреплению обороноспособности государства.
bigmir.net
Ещё по теме:
Десятки агентов ГРУ оказались раскрыты
Порошенко ввел в действие решение СНБО о военном положении
Немцы хотят меньше США и больше России
В порт Мариуполя прибыла танковая рота, - Тахмазов. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Газовый конфликт: Россия поставила ультиматум Украине
noimageИнаугурация Зеленского: час Марса, День банкира и прощения
noimageГлавные новости за 16 мая 2019 года
noimageЗадержан депутат Черкасского облсовета за вымогательство
noimageЗеленский прпосит помощи у HR-агентств в подборе кадров
Лента новостей