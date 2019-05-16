Главные новости за 16 мая 2019 года

Рада назначила дату и время инаугурации Зеленского. В четверг, 16 мая, Верховная Рада определила дату и время инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Она должна состояться в понедельник, 20 мая, в 10 часов утра. Данное решение поддержали 315 парламентариев.

Вакарчук презентовал свою партию и заявил, что пойдет на выборы в Раду. В четверг, 16 мая, музыкант Святослав Вакарчук презентовал свою партию «Голос». Это произошло в Киеве. Говоря о новом политическом проекте, певец, среди прочего, сказал, что «Голос» пойдет на выборы в Верховную Раду. Также он показал некоторых членов своей команды.

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину. Ночью он прилетел в Днепр из Израиля. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист программы «Схемы» Михаил Ткач. Он отметил, что Игорь Коломойский прилетел в Украину на самолете группы «Приват». Его бортовой номер UR-PRT.

В киевских детсадах вороны нападают на детей. В киевском детском саду № 56 вороны напали на детей. Произошло это из-за выпавших из гнезда птенцов. Из гнезда, расположенного на территории детсада, выпал вороненок, после чего взрослые птицы начали нападать на детей.

В Киеве автомобили продолжают попадать в ловушки на дорогах. Сегодня, 16 мая, в Киеве на проспекте Правды автомобиль КрАЗ, груженный песком, застрял в яме. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook. «На проспекте Правды грузовик с песком застряла в текстурах. Автодорога», — говорится, в частности, в сообщении. Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Киеве, однако столичным властям, видимо, этими проблемами заниматься не охота.

Полузащитник сборной Украины близок к переезду в Россию. Полузащитник сборной Украины и бельгийского «Генка» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в России. Его активно сватают в московский «Спартак». В данный момент между клубами ведутся активные переговоры, сообщает «Чемпионат». В то же время представитель игрока Сергей Серебренников опровергает эту информацию. По его словам, все, что пишут о «Спартаке» — неправда.

Угодившая в психушку певица Бритни Спирс может навсегда уйти со сцены. Певица Бритни Спирс может уйти со сцены. Об этом заявил ее менеджер Ларри Рудольф. Менеджер ответил на вопрос, собирается ли 37-летняя певица выступать в Лас-Вегасе, где у нее были запланированы концерты еще в феврале.