Инаугурация Зеленского: час Марса, День банкира и прощения

Украина получит нового президента Владимира Зеленского в 10 утра 20 мая. Вчера народные депутаты наконец-то определились с датой и временем инаугурации. В команде Зе к решению депутатов отнеслись двояко: с одной стороны, хорошо, что уже определена дата, с другой - плохо, что 20 мая рабочий день.

На подготовку чуть меньше 100 часов (95, если быть точным). В экспертных кругах звучало мнение, что депутаты затягивали с датой назначения инаугурации не только по причине опасения возможного роспуска парламента, но и для того, чтобы на торжество приехало меньше топ-иностранных гостей. Логика такова: чем позже команда Зеленского начнет отправлять приглашения президентам, премьерам и министрам на инаугурацию, тем меньше смогут приехать, так как графики первых лиц других государств расписаны поминутно.

Погода 20 мая будет не радостной. Хотя синоптики и не обещают дождей, но весь день над столицей будут тучи. В кулуарах Верховной Рады в связи с этим подшучивают, что в понедельник Зеленский, подобно своему киношному герою Василию Голобородько, может смело отправляться на инаугурацию на велосипеде - не промокнет. Да и крутить педали придется не так долго, как в фильме "Слуга народа", - одна из квартир Зеленского расположена по соседству с Верховной Радой.

На 20 мая Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения запланировал проведение профилактических работ. Некоторые телеканалы не собирались утром ничего транслировать. Но теперь в связи с инаугурацией перенесли профилактику на 27 мая. И попросили телеканалы учесть эту информацию при подготовке программы передач.

- Инаугурация 20 мая в 10 утра - это блестящее время с точки зрения звезд, Зеленского ожидает триумф! - отмечает астролог Влад Росс, предсказавший "КП" в Украине" победу Владимира Зеленского на выборах. В то же время на большинстве эзотерических ресурсов можно встретить информацию, что "17 лунный день" - прекрасное время для делового общения, предварительных переговоров и знакомств, но не стоит спешить с принятием окончательных решений. День перенасыщен эмоциями, под влиянием которых принимаются скоропалительные решения, что чревато серьезными ошибками, которые проявятся лишь впоследствии.

- День неплохой, но идеальное время в районе 12.30. А так инаугурация в час Марса, Марс на куспиде 12-го дома - аспекты интриг и провокаций против него, - добавляет астролог Александр Богинский.

По знаку зодиака Зеленский - Водолей. Астрологи говорят, что 20 мая для Водолеев - день прощения обид, очищения огнем. Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. Рекомендуются действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома. Полезно посидеть у костра или при свечах.

В народе издавна считается: понедельник - день тяжелый. С первым днем недели связано много суеверий: в понедельник нельзя начинать новое дело - не выгорит, нельзя проводить важные встречи - высок риск обмана, нельзя выезжать в дорогу - случится несчастье, если в этот день что-то не заладится - жди "подножек" всю неделю.

Зато в понедельник можно брать в долг - в скором времени и сам разбогатеешь. И принято считать: чем больше у вас денег будет при себе в понедельник, тем больше денег вам принесет предстоящая неделя.

А наши предки в этот день отмечали Купавницу. В этот день купают лошадей в реке. Так что если Владимир захочет въехать в парламент на коне, это будет уместно, если конь помыт. Всадник тоже может присоединиться к процедуре. Вот что советуют предки: "Утром ведра с водой выставляют на мостки, а в полдень, когда воду согреет солнце, окатываются ей".­­­

20 мая отмечается Международный день метрологии. В Украине отмечается День Европы и День банкира.

Также эта дата должна порадовать экс-президента Виктора Ющенко - ведь 20 мая Всемирный день пчел. Его отмечают в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.

Не останется в понедельник в стороне и мэр Борис Филатов. У него есть веский повод поднять бокал, но не за нового президента, а за день основания Екатеринослава, ныне Днепра. Во всяком случае, по одной из исторических версий.

Пьют в этот день с горя и коммунисты - в 1897 году 20 мая Владимир Ленин прибыл в ссылку в Шушенское. А в 1922-м вождь мирового пролетариата в этот день поручил Дзержинскому высылать за границу "контрреволюционных" писателей.

В парламенте в этот день будет один именинник - соратник главного радикала страны Олега Ляшко, замглавы комитета ВР по иностранным делам Виктор Вовк.

- Депутаты решили насолить украинскому народу, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели. Приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики, - озвучил позицию команды Зе политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков. А так в следующий понедельник столицу Украины может ожидать транспортный коллапс.





то из заграничных политиков приедет? Глава представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что в Брюсселе еще не решили, кто из представителей ЕС будет присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского. Не исключено, что может приехать американский вице-президент Майк Пенс. - Кроме политиков из США интерес к церемонии инаугурации Зеленского проявили политики из Европы, Азии, Канады. Думаю, гостей будет много, - заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Важно





Успевает распустить Верховную Раду В Конституции сказано, что президент может распустить парламент не позже чем за шесть месяцев до окончания полномочий народных депутатов. В сегодняшних реалиях, по оценкам большинства юристов, это 27 мая. Формальной причиной досрочного прекращения полномочий ВР станет отсутствие коалиции и неспособность ее сформировать в течение месяца. С июня 2016 года, после выхода из коалиции трех фракций (Радикальная партия, "Батькивщина", "Самопомощь"), никто не знает, какова численность коалиции, которую якобы сформировали депутаты от БПП и "Народного фронта". Суммарная численность депутатов этих двух фракций всего 215 человек, но якобы в коалицию вошли некоторые внефракционные парламентарии.





