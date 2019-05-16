Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 мая 19, 23:02
Газовый конфликт: Россия поставила ультиматум Украине
Анатолий Яновский.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В России заявили, что "Нафтогаз" предлагает условия вразрез с Третьим энергопакетом ЕС

Россия заинтересована в новом контракте на транзит газа по территории Украины на приемлемых экономических условиях и в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский.

По его словам, договоренности по дальнейшему транзиту не достигнуты, чему мешает якобы несправедливое решение арбитражного суда в Стокгольме. Кроме того, Янковский отметил, что украинская сторона предлагает фиксировать объемы транзита на тот или иной период времени, что противоречит установкам Третьего энергопакета ЕС, который требует распределять газотранспортные мощности по результатам соответствующих аукционов. В таких аукционах могут участвовать все заинтересованные лица.

"Мы, конечно, заинтересованы в дальнейшем использовании украинской газотранспортной системы, но на приемлемых для нас экономических условиях и в полном соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Яновский.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Кабмин и Нафтогаз договорились о снижении цены на газ в мае
Украина нарастила добычу собственного газа
Газпром обжаловал арест своих активов по иску Нафтогаза
С 1 мая: новые тарифы на газ и штрафы за коммуналку
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Инаугурация Зеленского: час Марса, День банкира и прощения
noimageГлавные новости за 16 мая 2019 года
noimageПорошенко ввел в действие указ СНБО о планировании в обороне
noimageЗадержан депутат Черкасского облсовета за вымогательство
noimageЗеленский прпосит помощи у HR-агентств в подборе кадров
Лента новостей