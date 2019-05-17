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17 мая 19, 07:04
Суд отобрал у Кабмина право назначать главу Нафтогаза
Владимир Гройсман
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Соответствующее постановление принято 14 мая

Окружной административный суд признал противоправным и недействительным постановление Кабмина от 6 марта, которое наделяет собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления "Нафтогаза" без представления Набсовета. Об этом говорится в постановлении Окружного административного суда от 14 мая 2019 года, которое есть в распоряжении Экономической правды.

"Суд постановил приостановить действие постановления Кабмина №226 от 6 марта 2019 года, а именно в части утверждения подпункта 22 пункта 47 Устава акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины", согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления; а также в части утверждения подпункта 23 пункта 47 Устава АК, согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрании лица, которое будет временно осуществлять полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу", — идеть речь в постановлении.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что переговоры между Украиной и Россией по поводу нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Delo
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