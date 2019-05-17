Заместитель главы Администрации президента подал в отставку

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев подал в отставку. Пока неизвестно, подписал ли его заявление действующий украинский лидер Петр Порошенко. Прошение об отставке Елисеева последовало после объявления даты инаугурации Владимира Зеленского - 20 мая.

О своем желании уйти с поста Елисеев заявил в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

- Пришла новая команда. Мы не держимся за кресла, не держимся за власть, мы ее спокойно передаем, подготовили все досье. Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю. И я отхожу в сторону и готов со своей стороны по мере моих возможностей помогать, советовать и так далее, - сказал он.

Елисеев отметил, что готов ввести в курс дела и ознакомить с приоритетами работы своего нового преемника из команды Зеленского.

Перед своим уходом Елисеев был награжден президентом Украины Петром Порошенко орденом "За заслуги" 2-й степени.