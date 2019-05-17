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Украина
17 мая 19, 07:44
Языковый календарь: как будет работать новый закон
новый закон
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Театралы ощутят нагрузку через два года, медийщики - через два с половиной.

В дискуссиях вокруг многострадального языкового закона поставлена точка. Документ опубликован в "Голосі України" и начинает действовать через два месяца. 

Единственным государственным языком, согласно закону, является украинский. Правила его применения строги, однако для английского языка и языков Евросоюза сделаны исключения. Особый статус, как можно сделать вывод, получает крымскотатарский язык и языки "коренных народов". В отдельных случаях, когда речь идет о льготах, упоминаются национальные меньшинства, но не уточняется, кто входит в их число (авторы законопроекта, как известно, ставили перед собой цель искоренить русский язык из публичного обращения в Украине). Возможно, вслед за законом последуют разъяснения и подзаконные акты.

Большинство положений нового закона уже давно воплощены в жизнь и закрепляются как бы повторно. Некоторые усиливаются: например, высокопоставленным и не очень чиновникам придется получать сертификаты на уровень знания украинского языка. Государству придется потратиться на новую языковую комиссию и институт языкового омбудсмена.

Отдельные статьи закона вынудят раскошелиться на дополнительные тиражы, переводы и титры владельцев СМИ, книгоиздателей и устроителей культурных мероприятий. Льготами в этой сфере смогут пользоваться только европейцы и опять же крымские татары. Однако самые спорные положения документа отстрочены во времени. Многие политологи и юристы полагают, что за этот период они могут быть изменены.

Эксперты со скепсисом смотрят на то, что подписанный языковой закон заработает в полную силу.
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kp.ua
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