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17 мая 19, 09:10
Хитрый план: как Яценюк хочет спутать карты Зеленскому
ВР
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То, что у нового президента будут юридические основания для роспуска Рады - это еще не значит, что депутаты дадут ему это сделать.
Думаю, что голосование депутатами за инаугурацию президента 20 мая, является продуктом договоренностей Петра Порошенко и других субъектов внутри парламента. Тем более, что они находятся под внешним давлением. Поэтому, голосование за дату инаугурации новоизбранного президента - скорее следствие этих процессов, чем того, что Владимир Зеленский договорился с кем-то из депутатов.

Юридические основания для роспуска Рады у Зеленского есть. Но у депутатов на этот случай приготовлен хитрый план - уже завтра в Раде могут заявить, что коалиции нет. И сделают это исключительно для того, чтобы запустить процесс создания коалиции, на которую отведены 30 дней. И таким образом смогут отложить возможность роспуска парламента. И уже пошли слухи, что Народный фронт пойдет на такой шаг.

Поэтому, ключевой вопрос – что Зеленскому нужно и какую логику он выберет.

Если ему нужны досрочные выборы, то тогда он распустить парламент. И тогда нужно время собрать команду, но он оказывается ограничен очень узкими рамками – это 60 дней избирательной кампании до начала выборов. И нужно будет очень быстро ускоряться.

При этом он сохраняет инициативу и возможность конвертировать высокий результат президентских выборов и получить высокий результат на парламентских выборах. Тем более, что сегодня была озвучена социология, и там видно, что он берет очень хороший результат.

Вторая логика – не разгонять Раду, а навесить дамоклов меч роспуска. И дальше двигаться от одной победы к другой. Сначала выбить свои квоты, которые по Конституции закреплены за президентом, а потом навязывать парламенту свою повестку. Она позволит хорошо отсвечиваться на фоне фактически де-факто начавшейся парламентской кампании и получить свой хороший результат. 

Я думаю, что в первом случае, что во втором, он должен взять 30 процентов.

Юрий Романенко
Руководитель политических программ Украинского института будущего

Источник: glavred.info 

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