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Украина
17 мая 19, 12:54
Коалиции больше нет: Объявлено о выходе Народного фронта
ВР
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По словам спикера Верховной Рады, теперь в течение 30 дней должна быть сформирована новая коалиция

Сегодня, 17 мая, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о решении парламентской фракции Народный фронт выйти из коалиции и, соответственно, о прекращении существования коалиции. Об этом спикер сообщил на пленарном заседании, передает LIGA.net.

"Сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций Европейская Украина в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность", - объявил Парубий.

Лидер фракции НФ Максим Бурбак заявил с трибуны, что сформированная в 2014 году коалиция "выполнила свои задания".

"Мы заявляем <...> об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - подчеркнул он.

Как сообщалось, роспуск коалиции лишит избранного президента Владимира Зеленского конституционных полномочий для роспуска парламента. Вчера Рада назначила дату его инаугурации - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны. Сегодня Порошенко подписал указа об инаугурации: в АП команды совещались вместе.
liga.net
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