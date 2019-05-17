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Новости
Украина
17 мая 19, 12:59
Глава штаба Порошенко подал в отставку
Виталий Ковальчук
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После назначение инаугурации избранного президента Зеленского первый замглавы АП решил подать в отставку

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили два высокопоставленных источника в Администрации президента.

"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая, поэтому Ковальчук решил уйти в отставку" - объяснил источник.

11 мая действующий президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы АП Алексея Филатова.

Филатов был назначен на должность замглавы АП в июле 2014 года. Он отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента, в частности, в области судоустройства, разработки и внедрения судебной реформы, а также представительство президента в судах.

СМИ узнали, кто возглавит предвыборный штаб Порошенко 30.08.2018

Ковальчук дважды возглавлял предвыборный штаб во время президентских кампаний Петра Порошенко: в 2014 и 2019 годах.
liga.net
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