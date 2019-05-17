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Новости
Украина
17 мая 19, 13:01
Порошенко и топ-чиновникам могут запретить выезд из Украины
суд
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Кто подал иск, не сообщается. Аноним судится с Нацполицией, СБУ и Госпогранслужбой.

Окружной админcуд города Киева открыл производство о запрете выезда за пределы Украины после парламентских и президентских выборов топ-чиновникам, включая действующего президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, спикера Рады Андрея Парубия и других. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Среди тех, кому хотят запретить покидать Украину, еще более 50 нардепов БПП, более 40 членов правительства, глава Нафтогаза, а также судьи Верховного суда и члены ВККС: всего около 180 чиновников.

Истец просит признать противоправной "бездеятельность Нацполиции относительно непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности, и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления".

Также ОАСК просят признать противоправной и "бездействие СБУ относительно непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности от организованной преступности этими лицами".

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ОАСК рассмотрит производство по упрощенной процедуре - без уведомления участников дела.
liga.net
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