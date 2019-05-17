Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.42
USD
26.35
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 мая 19, 17:04
Кто приедет на инаугурацию Зеленского?
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На этот момент свое участие в церемонии подтвердили представители Литвы, Германии и Японии

Евросоюз на церемонии инаугурации избранного президента Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович. Эту информацию корреспонденту Укринформа подтвердили в пресс-службе Еврокомиссии.

Также на инаугурацию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте. Об этом сообщается на официальном сайте главы Литовской республики.

Грибаускайте еще раз подчеркнула, что Литва решительно поддерживает Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Германию на инаугурации будет представлять бывший президент Германии Кристиан Вульф (2010-2012). Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Японию представит член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма. Об этом сообщили в посольстве Японии в Украине.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее заявлял, что на инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация "самого высокого уровня представительства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью lb.ua уточнил, что от США может приехать вице-президент Майк Пенс.
liga.net
Ещё по теме:
Депутаты ВР хотят серьезно урезать полномочия Зеленскому
В Раде объяснили отсутствие лидеров на встрече с Зеленским
Порошенко укомплектовал Верховный суд и упомянул Зеленского
Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко и топ-чиновникам могут запретить выезд из Украины
noimageГлава штаба Порошенко подал в отставку
noimageРадикальная партия готова войти в новую коалицию - Ляшко
noimageКоалиции больше нет: Объявлено о выходе Народного фронта
noimageОппозиция Зеленскому и удар по Порошенко: Вакарчук идет в ВР
Лента новостей