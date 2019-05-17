Кто приедет на инаугурацию Зеленского?

Евросоюз на церемонии инаугурации избранного президента Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович. Эту информацию корреспонденту Укринформа подтвердили в пресс-службе Еврокомиссии.

Также на инаугурацию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте. Об этом сообщается на официальном сайте главы Литовской республики.

Грибаускайте еще раз подчеркнула, что Литва решительно поддерживает Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Германию на инаугурации будет представлять бывший президент Германии Кристиан Вульф (2010-2012). Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Японию представит член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма. Об этом сообщили в посольстве Японии в Украине.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее заявлял, что на инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация "самого высокого уровня представительства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью lb.ua уточнил, что от США может приехать вице-президент Майк Пенс.