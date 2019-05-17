Зеленский позвал на свою инаугурацию в Мариинский парк

Будущий президент Украины Владимир Зеленский пригласил посмотреть на свою инаугурацию всех желающих в столичный Мариинский парк. Об этом он написал в "Фейсбуке".

- Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза.Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом. Сделаем это вместе! - предложил избранный президент.

Напомним, что Зеленский просил депутатов выбрать датой своей инаугурации 19 мая, но те решили, что в День памяти жертв политических репрессий это будет неуместным.

На церемонию принесения клятвы народу Украины нового президента прилетят посмотреть и заграничные политики. Среди них президент Литвы Даля Грибаускайте, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, экс-президент Германии Кристиан Вульф, член палаты представителей парламента Японии, вице-президент парламентской Лиги дружбы между Японией и Украиной Киехико Тояма, помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонзалес и другие.



