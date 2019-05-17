Отсутствие посла – это демарш или оскорбление страны

Президент Украины Петр Порошенко уволил посла в Финляндии Андрея Олефирова, который сам попросился в отставку. В начале февраля этого года стало известно, что посол травмировался полгода назад, упав с лестницы.

Он был госпитализирован в клинику Хельсинки, а через 4 месяца его перевезли в Украину.

Сейчас Украина имеет дипломатические отношения с 186 странами мира из 195. Но при этом далеко не во всех из них есть украинские послы. К моменту прихода Петра Порошенко к власти в 2014 году, у нас не было послов в 26 странах мира, включая Германию, Великобританию и Францию.

Хотя Порошенко и развил активную внешнеполитическую деятельность, главный инструмент этой работы - отечественный дипломатический корпус - продолжает находиться в хаотическом состоянии. Год назад у Украины по-прежнему не было послов в двух десятках государств мира.

Сейчас ситуация изменилась и количество пустующих посольских вакансий сократили почти в два раза. Но прорехи в высшем украинском дипкорпусе, все же есть – нет глав диппредставительств в 10 странах. Посольства в них возглавляют либо временные поверенные, либо советники, либо там вообще нет руководителя.

Например, с 2014 года нет послов на Кубе и в Черногории. Это при том, что украинский посол на Кубе по совместительству также представляет интересы страны в Венесуэле, Гондурасе, Доминикане, Никарагуа и Сальвадоре. А этот регион, особенно Венесуэла, сейчас в центре внимания всего мира, так как стал очередным полем противостояния между США и Россией. И Украина как никто другой должна быть в курсе и держать руку на пульсе событий в этой части земного шара.

С 2015 года нет посла в Ирландии, с 2017-го – в Хорватии, а в Эфиопии и Анголе у Украины нет посла с 2009 года! Осенью 2018-го освободилась вакансия посла в Таджикистане, который также представлял Украину в Афганистане. С декабря 2015 года нет посла в России, но его назначение и не планировалось.

Послы в иностранных государствах назначаются и увольняются президентом Украины по представлению министра иностранных дел. Соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и главы МИДа. Далее дипломаты отправляются в страну назначения с верительными грамотами. В случае, если они подходят, им вручают агреманы принимающей стороны.

Отсутствие глав дипломатических представительств негативно влияет на имидж Украины и усложняет выполнение магистральных внешнеполитических задач. Например, еще год назад не было посла в Дании, а ведь от этой страны зависела судьба российского проекта "Северный поток 2", который считают "убийцей" украинской газотранспортной системы.

Отсутствие посла в этой стране в критический момент принятия решения о строительстве газопровода в 2017 году также внесло свою лепту в проигрыш Украины на этом направлении. Петр Порошенко назначил Михаила Выдойника послом в Дании только в июне 2018 года.

Тогда же был назначен послом Украины в Швейцарии Артем Рыбченко. А до этого в стране, где проходит самый представительный мировой Давосский форум, посла не было 4 года.

Кроме того, должность Чрезвычайного и Полномочного посла и временного поверенного, который его подменяет, – это абсолютно разные по возможностям должности.

Будучи дипломатом высшего ранга, посол вхож в самые разные кабинеты вплоть до руководителей государств, присутствует на тех мероприятиях, куда дипломатом статусом ниже доступ просто закрыт. Поэтому должность временного поверенного не сопоставима с посольской.

Отсутствие посла также негативно сказывается на работе всех сотрудников посольства. Они часто перестраховываются, не проявляют инициативу, работают только по инструкциям. А такая пассивная позиция малоэффективна в нынешней быстроменяющейся мировой геополитике.

- Отсутствие посла – это показательная вещь в дипломатии. Это либо демонстративный дипломатический демарш, либо неуважение. Отсутствие посла Украины в РФ пояснить можно - таким образом Порошенко показывал свое отношение к российской политике. А вот отсутствие украинского посла в некоторых европейских странах - это уже неуважение. Показатель того, что Киев серьезно не относится к ним, - рассказал "КП в Украине" украинский дипломат, экс-консул в Эдинбурге и Турции Богдан Яременко.

Есть еще одна причина того, что Украина не имеет послов в ряде стран. Существует шкала престижности посольств. Например, Швейцария и Хорватия относятся к престижным. Послов в этих странах бизнесмены просят помочь с недвижимостью или с вкладами, с бизнесом.

Наименее престижна в дипломатическом смысле – Африка. Недаром в Эфиопии и Анголе послов нет уже десять лет.

- Есть разница в характере, манере выполнения функций посла в разных странах. Бытовые условия, интенсивность работы, текущие геополитические моменты, конечно, определяют престижность посольского места. Работа послом в пустынной стране со сложным климатом, и служба в какой-то маленькой европейской стране с невысокой интенсивностью работы, конечно же, отличаются. А послы такие же люди, как и все, – пояснил Яременко.

Кроме этого, вакантные посольские должности готовят для высокопоставленных чиновников, которым грозит уход с должности. Это так называемые "запасные аэродромы" на случай отставки или возможного скандала, чтобы человек переждал его несколько лет вне общественного внимания внутри Украины. И такие "хлебные места" всегда вызывают конкуренцию.

По дипломатическому рангу послы отличаются друг от друга: Чрезвычайный и Полномочный посол первого, второго класса, просто посол. С точки зрения закона они все одинаковы. Различие - в зарплате.

Существует постановление Кабмина, согласно которому оклад и надбавки посла определяются в отношении каждой страны, с которой у нас есть дипотношения.

- Выводится по шкале ООН, где базовой единицей считается оклад посла в Нью-Йорке – в районе 5 тысяч долларов. А оклады послов в других столицах определяются коэффициентом, который в каждой стране разный, - рассказал "КП в Украине" Богдан Яременко.