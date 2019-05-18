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Новости
Украина
17 мая 19, 23:21
Массовое "минирование" в Черкассах: требуют 7 млн евро
Минирование в Черкассах
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В Черкассах 17 мая неизвестные «заминировали» 13 объектов, среди которых торговые центры и даже родильные дома.
В Черкассах 17 мая неизвестные «заминировали» 13 объектов, среди которых торговые центры и даже родильные дома. Была проведена эвакуация людей из этих зданий.
 
Так, на электронный адрес областного управления Нацполиции с электронного адреса Lekarstvo444@protonmail.co поступило электронное письмо с уведомлением следующего содержания: 

«Важно Взрывы в Черкассах Торговых центрах города Черкассы произойдут взрывы: ТЦ „Кооператор“, „Гранд на Мытница“, база „Еврострой“, ТЦ „Грандмаркет“, „Крещатик Сити“, „Днипро Плаза“, „Грин Сити“, „Любава“, „Плазма“, „Депо Центр“, „Дом Торговли“, „Транзит“, „Аладин“. В нескольких роддомах города Черкассы произойдут взрывы … Пока не будут выполнены наши требования. Это послание для всех шутов СБУ и МВД Украины крышующим предаталей и сектантов, всех силовых структур!!! Страшный кровавый сюрприз по сравнении с Которым взрыв Чернобыля ничто, ждёт города Украины!!! … Если нам не будет заплачено 7 млн евро в биткоин счета… Если это НЕ произойдёт, следующая неделя войдёт в кровавую историю!!!».

Полиция провела проверку. Информация о минировании не подтвердилась, пишет Про все.

Источник: fakty.ua
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