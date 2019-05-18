Беларусь остановила транзит нефти в сторону Украины и Польши

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из Беларуси в направлении Украины и Польши приостановлены. Об этом заявили на предприятия "Белнефтехим".

- Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая. Транзит нефти в сторону Польши не осуществляется. Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества. Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем. ОАО "Нафтан" по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут – Полоцк. Трубопровод Унеча – Полоцк, по которому на Нафтан ранее поставлялась нефть, заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает, - сказано в сообщении.

Однако представители Беларуси, России и европейские транспортировщики нефти в Братиславе договорились сделать очистку системы трубопровода на территории Республики Беларусь для обеспечения поставки нефти в направлении Польши и Германии.

Об ухудшении качества российской нефти, идущей по этому трубопроводу, стало известно в апреле. Европейские потребители отказались принимать ее из-за повышенного содержания массовой доли органических хлоридов. А 11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".