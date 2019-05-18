В Броварах представили новые образцы военной продукции. ФОТО

"Мероприятие в очередной раз показало, что частные компании в Украине уже отвоевали свое законное место под милитаристским солнцем. Считается, что частники выполняют более половины ДОЗу - то есть поставки модернизированной или новой продукции (вооружения и военной техники) в Вооруженные силы и другие силовые структуры. Интересно и важно то, что компании продолжают продуцировать новые решения и создавать новые образцы", - написал он.

Так, ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод" показал танковую пушку собственного производства. Пушка прошла полный цикл испытаний, выдержала настрел в 700 подкалиберных снарядов с подтверждением всех требований. Завод заявляет о готовности производить всю линейку артстволов от 125 до 155 мм, как гладкоствольных, так и нарезных.

"Думаю, что это крайне важно - учитывая потребность замены стволов пушек как на наших танках, так и на артсистемах", написал Згурец.

Также был показан новый 120-мм миномет "Бучарда", который на этой неделе начинает государственные испытания. Одна из особенностей миномета - новая конструкция опорной плиты, которая позволяет вести огонь на 360 градусов без необходимости изменения положения опорной плиты.

Однако на изготовление новых стволов и минометов претендуют и другие частные производители.

"Компания "Ukrainian mortar system" продемонстрировала стволы к миномету калибра 81 мм, изготовленные из титана. Как опция - изготовление стволов калибра в 60 и 120 мм. Живучесть титанового ствола существенно выше, чем изготовленного из традиционных сталей, при этом титановый на 40 % легче, чем "конвенциональний". При вопросе о его цене меня убеждали, что титановые не будут дороже.

Компания также освоила новую металлургию и способна изготавливать детали из порошокового металла на специальном ЗD принтере. Образцы были показаны. Также компания предлагает мины и взрывателей к мин.

Еще один новый продукт компании - приборы для уменьшения звука выстрела. Были представлены образцы для различных калибров, все они идут на экспорт. По утверждению разработчиков, их "глушители" по своим ТТХ превосходят все то, что до сих пор было представлено на украинском рынке", - написал эксперт.

Кроме того, по словам Згурца, компания "Таско" предложила линейку боеприпасов, изготовление которых возможно на мощностях предприятия, а" ГисАрта" напомнила о себе комплексным решением автоматизации процесса боевого применения средств РВиА.

Компания "Укрспецтехника", которая хорошо известна как разработчик радиолокационных станций типа П-18 нового поколения, также представила новинки. В частности, это радарная система для измерения скорости пули или снаряда. Такой пример необходимо для повышения эффективности наших артиллерийских систем разных калибров.

Также была представлена ​​новая конструкция антидроновской винтовки, включая практическую демонстрацию ее возможности противодействовать квадрокоптеру. Эта разработка дополняет арсенал "Укрспецтехники" в создании и изготовлении носимых и комплексных систем наблюдения и борьбы с дронами.

Продукция компании "Доля" - радиостанции, поставляемых в Вооруженные силы и Национальную гвардию, а также различные версии и способы совершенствования этих средств.

Предприятие "Телекарт-Прибор" из Одессы впервые представило свою концепцию цифрового солдата, который должен интегрироваться в тактическую систему поля боя, опираясь на технические наработки одесситов.

Украинское агентство по перспективным научно-техническим разработкам UaRpa, кроме известных баллистических шлемов собственного производства, также представила целую линейку технологических изделий.

"Особенно интересна система "Антиснайпер", что позволяет выявлять оптику врага на расстоянии до 1500 м, а также определять кординаты выявленных оптических средств врага. Комплекс может действовать в автономном режиме. В ближайшее время должен начаться 2-й этап ведомственных испытания по подтверждению определенных технических характеристик этой системы. В случае положительного завершения система предлагается к закупке в интересах Вооруженных сил и Национальной гвардии", - отметил эксперт.

Компания "Практика" показала свою уже известную бронированную машину 4х4 "Казак-2м", которую можно считать наиболее совершенной разработкой из всех отечественных машин подобного класса: "Машина завершает государственные испытания. Также "Практика" продемонстровала мультилифт, что позволяет оперативно осуществлять погрузку и разгрузку с мобильной платформы различных грузов (особенно это актуально для пакетов боеприпасов), а также проводить эвакуацию бронированных машин соответствующей весовой категории, что и было продемонстрировано во время мероприятия в Броварах".

Также эксперт сообщил о глубокой модернизация бронетехники - в проектах "Техимпекс": "Компания "Радионикс" - активные и пассивные головки самонаведения для ракет. Запорожское ООО "Инфоком" показало беспилотную робитизированную платформу "Ласка 2.0", которая существенно обновила свой внешний вид".

Черниговское предприятие "Сивертекс" обеспечивает украинскую армию новейшими палатками.

"Предприятие разработало специально рецептуру для тканей, используемых при изготовлении военных палаток. Эти палатки могут оснащаться системами кондиционирования или обогрева, которые производит ООО "Термо Проджекис Украина", также является эксклюзивным дистрибьютором продукции немецкой компании Webasto, которая применяется и на транспортных средствах в Вооруженных силах Украины", - сообщил Згурец.

Новые специальные генераторные агрегаты, которые установлены на противокорабельной комплексе "Нептун", на станции "Зоопарк", на комплексе звукометрических разведки "положении", на РЛС метрового диапазона П-18 - от компании МАDEK.

















Системы радиационного контроля торговой марки "Экотест" - от львовской частной компании "Научно-производственное предприятие" Спарринг-Вист Центр ". Это не единственная продукция, поставляемая в страны НАТО Украины.



















