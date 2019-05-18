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Новости
Украина
18 мая 19, 08:47
США планируют существенно увеличить военную помощь Украине
Валерий Чалый
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Бюджетные проекты на следующий год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере в сравнении с текущим годом.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Сейчас рассматриваются вопросы, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в Конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента", - отметил дипломат.

По его словам, речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, о поддержке Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряда программ реформирования.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году – свыше $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", - отметил Чалый.

Он подчеркнул, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной как в сфере военно-технической помощи, так и в плане поддержки территориальной целостности и суверенитета нашей страны через усиление санкционной политики.

"Сейчас ко времени разговор относительно энергетического сектора, и здесь имеются большие возможности и перспективы. У нас есть общая позиция по многим вопросам - не только в плане двустороннего сотрудничества, но и энергетических проектов Украины в Европе", - отметил Чалый.

Он также выразил надежду, что после транзитного периода в Украине новоизбранный президент, правительство и парламент быстро перейдут к содержательной работе.

"Мы хотели бы, чтобы традиционно высокая интенсивность визитов в Вашингтон, которая сейчас немного приостановилась в связи с политическими событиями в Украине, восстановилась", - резюмировал посол Украины в США.
censor.net.ua
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