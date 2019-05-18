Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.43
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 мая 19, 08:56
Зеленский предложил ввести "прямую демократию"
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Команда Зеленского предлагает "прямую демократию": референдумы, народные инициативы и "народное вето"
В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского предлагают внедрить в Украине систему народовластия по принципу "прямой демократии". 
Об этом в эфире телеканала 112 Украина в пятницу, 17 мая, рассказал идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук, отвечающий за вопросы реформирования государственных институтов и законопроектную работу. 

 По его словам, данная система будет включать в себя "справедливые и качественные" референдумы, обязательное реагирование на народные инициативы и "народное вето" на принимаемые ключевыми органами власти
решения. 

 "Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется "прямая демократия". Мы изучали опыт Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве", – сказал Стефанчук. 

 Он отметил, что необходимо возрождение системы справедливых, правильных и качественных референдумов. "Потому что нам непонятно, почему референдум, который породил Украину как государство, после этого ни разу не использовался во благо Украины?" – подчеркнул идеолог команды Зеленского. 

 Советник новоизбранного президента также указал на важность вопроса народных инициатив. "Это не петиции, которые пишутся по 25 тысяч, и не выполняются. Будет обязательный подход по реагированию на все народные инициативы, как на общегосударственном, так и на местном уровне", – пояснил Стефанчук. 

 Третьим моментом является "система отзывов" высших представителей власти. "Когда у человека, народа, нации есть возможность не только отозвать народного депутата, осуществить процедуру импичмента президента, но и наложить вето на принимаемые решения, то есть система "народного вето", – подчеркнул советник Зеленского. 

 Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на понедельник, 20 мая. Новоизбранный президент пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию
bigmir.net
Ещё по теме:
Порошенко хочет прекратить огонь после закрытия границы с РФ
Нина Хрущева предлагает Шварценеггера на пост посла США в РФ
2 сентября военные расскажут правду о предателях
Порошенко предложил изменить границы Луганской области
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Крымские татары - жертвы репрессий Кремля" - США
noimageАктивисты озвучат приоритетную повестку дня для президента
noimageЗеленский и коалиционная кулебяка от Народного Фронта
noimageСША планируют существенно увеличить военную помощь Украине
noimageВ Броварах представили новые образцы военной продукции. ФОТО
Лента новостей