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Украина
18 мая 19, 12:37
США призывают РФ прекратить преследования крымских татар
Джордж Кент
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В Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию немедленно прекратить преследования крымских татар и оккупацию Крыма.

В Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию немедленно прекратить преследования крымских татар и оккупацию Крыма., об этом говорится в видеообращении заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента по поводу 75-й годовщины советской депортации крымских татар, обнародованном посольством США Украина в Twitter.

"75 лет назад, 18 мая 1944 года, советский лидер Иосиф Сталин приказал подразделениям НКВД совершить преступление против человечества: депортировать целый крымскотатарский народ в вагонах для скота в Центральную Азию. Около половины крымских татар погибли в течение первого года ссылки, среди них была и бабушка моей жены Маубе", - сказал Кент.

Он констатировал, что сегодня крымских татар опять преследуют по приказу Кремля в оккупированном Крыму.

"Российские оккупационные власти прибегает к угрозам, запугиванию, предвзятым и незаконным обыскам в домах, физическим нападениям и необоснованным преследованиям и задержаниям крымских татар и других жителей Крыма", - подчеркнул Кент.

В этой связи он напомнил, что более 70 крымчан являются политическими заключенными.

Кент добавил, что государственный секретарь Майк Помпео четко заявил об однозначной позиции США, высказанной в Крымской декларации, что Соединенные Штаты не признают и не будут признавать аннексию Крыма Россией.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить все злоупотребления и прекратить оккупацию Крыма. Мы приветствуем достоинство, стойкость и силу крымскотатарского народа в условиях постоянных преследований со стороны России", - подчеркнул Кент.

"В эту 75-ю годовщину депортации я хочу еще раз подчеркнуть: Крым - это Украина", - заявил дипломат.

По данным Украинского института национальной памяти, в мае-июне 1944 года из Крыма в спецпоселения и лагеря депортировали 200 тысяч крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар.
censor.net.ua
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