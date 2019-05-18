У Зеленского хотят провести перепись и аудит государства

В первые 100 дней команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского намерена провести "аудит государства", чтобы понять, в каком состоянии они получили страну. Об этом в эфире "112 Украина" заявил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук.

По его словам, одним из первых вопросов стоит перепись населения.

"Потому что мы начали с того, что на сегодня никто не понимает, что в государстве, и кто в государстве. Для того, чтобы делать какие-либо преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. На сегодняшний день у нас в программе это вписано, и то, чем мы займемся в первые 100 дней — это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство", — рассказал Стефанчук.

Он добавил, что для осуществления этого команда Зеленского будет привлекать и украинские институты, на которых возложена эта обязанность законом, и обязательно международные институты.

"Разумеется, не во всех сферах мы можем привлечь международные институты, потому что это связано с государственной тайной. Но для нас важно сегодня понять, каково состояние финансовых обязательств в Украине, состояние инфраструктуры в Украине, состояние международных обязательств, где мы, в каком мире, и что очень важно, о чем говорил зритель, сколько реально людей в Украине", — прокомментировал Стефанчук.

По его словам, от результатов переписи населения зависит и количество депутатов в Верховной Раде, и социальные программы, и многое другое.

"Это же не нормально, что у нас сегодня — мы даже не знаем не только сколько людей, а сколько людей имеют какие-то правовой статус, потому что если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее — люди, которые никогда там не были. Нам нужно провести аудит, и только после этого мы можем честно с народом начать дискуссии, как ее развивать", — добавил Стефанчук.

По состоянию на начало 2017 года население Украины составляло более 42,58 млн человек, а на начало 2018 года сократилось почти до 42,39 млн человек.

Напомним, 16 мая Верховная Рада определила дату проведения инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского — она состоится 20 мая в 10:00.

Как известно, ранее у Зеленского обдумывали вопрос роспуска Верховной Рады до осенних выборов в парламент. Однако вчера, 17 мая, фракция партии "Народный фронт" официально вышла из коалиции в Верховной Раде.

Сразу после этого спикер Рады Андрей Парубий официального заявил, что с 17 мая коалиция прекратила свое существование. Также он объявил о начале переговоров для создания новой коалиции.

Таким образом, Парубий начал отсчет 30 дням, в течение которых в парламенте должно быть сформировано новое большинство. Если же этого не произойдет, парламент может распустить новый президент. Правда, это невозможно будет сделать менее чем за полгода до плановых выборов в Раду.

Известно, что 30-дневный срок закончится до 16 июня, а с этой даты роспуск Рады будет уже невозможным: ни на практике, ни в теории.