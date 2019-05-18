Ракетный комплекс "Нептун" и "Вильха" пройдут ряд испытаний

Отмечается, что благодаря работе предприятий очередной этап испытаний состоится уже до конца мая на одном из полигонов в Одесской области, то есть только через полтора месяца после последних испытаний.

"Во время пусков будет проверено соответствие нового высокоточного вооружения заявленным тактико-техническим характеристикам, в частности дальности полета и точности поражения целей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в огневых испытаниях примет участие ракетный комплекс "Нептун" с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.

Напомним, что ракетный комплекс "Нептун", в состав которого входит универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль, должен стать основой мобильной системы береговой обороны Украины.

Также во время испытаний будет протестирована работа "Вильхи-М" - модернизированного варианта "Вильха", которая имеет более высокую дальность полета в 130 км и повышенную точность. "Вильха-М" оснащена новой системой управления, навигационным оборудованием, и системой управления пусками. Все это позволяет значительно повысить боевую эффективность этого высокоточного оружия.

Создание "Вильхи" и "Нептуна" в максимально сжатые сроки стало возможным благодаря высокому профессионализму специалистов многих предприятий "Укроборонпрома", в частности ГККБ "ЛУЧ", ГАХК "Артем" и ГП "Жулянский машиностроительный завод "ВИЗАР".