Инаугурация президента: как проходит торжественная церемония

В четверг, 16 мая, Верховная Рада Украины приняла решение о дате проведения торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Церемония назначена на 20 мая.

Но мало кто знает правила проведения процедуры инаугурирования. Специально для вас мы собрали все, что нужно знать о церемонии тут:

Инаугурация - церемония вступления в должность главы государства. В Украине президенту во время инаугурации обязательно вручают четыре символа власти - флаг, булаву, нагрудный знак и печать. Президент принимает присягу, кладя руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.

К сожалению, или к счастью, в украинском законодательстве не прописана процедура инаугурирования, однако существуют определенные нормы, закрепленные в Конституции и Законе о регламенте Верховной Рады.





- На заседание приглашают главу Центральной избирательной комиссии, главу Конституционного суда и ряд других официальных лиц.





- Президент приносит присягу, положив одну руку на Конституцию Украины и (по желанию) другую - на Пересопницкое Евангелие. После этого он подписывает текст присяги, который передает главе Конституционного суда, а тот - главе Верховной Рады.



