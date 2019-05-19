Зеленский извинился за инаугурацию в понедельник

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед украинцами за то, что его инаугурация пройдет в понедельник, 20 мая. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовал на странице в Facebook.

- Всем привет, друзья! Вы знаете уже, что инаугурацию президента Украины назначили на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 мая, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян, - рассказал Зеленский.

По его словам, на инаугурации будет много иностранных гостей, из-за чего значительная часть Киева будет перекрыта.

- Извините, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Рада создала и сделала неудобства нам. Мы, обещаю, сделаем им, - подытожил Зеленский.

Напомним, в полиции уже предупредили, что с самого утра в Киеве будет ограничено движение на ряде дорог.

Сама церемония инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленскога запланировано на 10:00 20 мая в здании Верховной Рады Украины в Киеве.



