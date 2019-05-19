НБУ обяжет банки возвращать украденные с карт деньги

Национальный банк Украины (НБУ) планирует усилить права пользователей банковских карт, для чего установить дополнительные требования о случаях обжалования клиентом переводов средств, которые им не проводились. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.





В частности, Нацбанк для этого предлагает следующее:





- банк-эмитент должен после получения уведомления от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществления этого перевода, не позднее следующего рабочего дня (кроме случая, когда банк имеет основания считать действия пользователя неправомерными, о чем сообщено правоохранительные органы);





- пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконного использования ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции;





- банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас около 350 грн), если перевод был осуществлен с использованием утерянной/украденной или неправомерно использованной платежной карты или если пользователь сообщил в банк о ее утере/кражи или неправомерного использования только после проведения такого перевода.





Помимо этого, НБУ планирует усовершенствовать порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств и операций с их использованием в соответствии с международной практикой осуществления расчетов, в частности:





- обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю;





- предоставить права агентам банка идентифицировать/верифицировать пользователя и передавать пользователю платежную карту;





- предусмотреть право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;





- предоставить доверенному лицу клиента право получать платежную карточку, но без права пользоваться ею.











