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Новости
Украина
18 мая 19, 20:52
НБУ обяжет банки возвращать украденные с карт деньги
банковская карта
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Нацбанк планирует установить дополнительные требования по поводу случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись
Национальный банк Украины (НБУ) планирует усилить права пользователей банковских карт, для чего установить дополнительные требования о случаях обжалования клиентом переводов средств, которые им не проводились. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк для этого предлагает следующее:

- банк-эмитент должен после получения уведомления от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществления этого перевода, не позднее следующего рабочего дня (кроме случая, когда банк имеет основания считать действия пользователя неправомерными, о чем сообщено правоохранительные органы);

- пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконного использования ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции;

- банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас около 350 грн), если перевод был осуществлен с использованием утерянной/украденной или неправомерно использованной платежной карты или если пользователь сообщил в банк о ее утере/кражи или неправомерного использования только после проведения такого перевода.

Помимо этого, НБУ планирует усовершенствовать порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств и операций с их использованием в соответствии с международной практикой осуществления расчетов, в частности:

- обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю;

- предоставить права агентам банка идентифицировать/верифицировать пользователя и передавать пользователю платежную карту;

- предусмотреть право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;

- предоставить доверенному лицу клиента право получать платежную карточку, но без права пользоваться ею.
Delo
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