У Зеленского прокомментировали указ о роспуске Рады

Опубликованный некоторыми СМИ указ о роспуске Верховной Рады является фейком и не имеет отношения к реальности. Об этом заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева, которую цитирует Громадське .
По ее словам, месяц назад такой же "документ" опубликовал замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который отметил, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады должен выглядеть "примерно так".
Ранее Венедиктова заявляла о том, что Портнов не работает над судебной реформой в штабе новоизбранного президента.
Напомним, "указ" появился в СМИ вечером 17 мая. В СМИ уверяли, что документ якобы является проектом указа Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Конституция Украины, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая.