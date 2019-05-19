У Зеленского прокомментировали указ о роспуске Рады

Опубликованный некоторыми СМИ указ о роспуске Верховной Рады является фейком и не имеет отношения к реальности. Об этом заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева, которую цитирует Громадське .

По ее словам, месяц назад такой же "документ" опубликовал замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который отметил, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады должен выглядеть "примерно так".

Ранее Венедиктова заявляла о том, что Портнов не работает над судебной реформой в штабе новоизбранного президента.

Напомним, "указ" появился в СМИ вечером 17 мая. В СМИ уверяли, что документ якобы является проектом указа Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Конституция Украины, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая.

17 мая в Верховной Раде с парламентской трибуны было объявлено о распаде коалиции. Председатель парламента Андрей Парубий призвал депутатов начать консультации по созданию новой коалиции.





Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. Если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Но роспуск парламента запрещен за полгода до очередных выборов в Раду



