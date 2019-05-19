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Новости
Украина
18 мая 19, 20:59
У Зеленского прокомментировали указ о роспуске Рады
Зеленский
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По словам пресс-секретаря Владимира Зеленского Ирины Победоносцевой, документ является фейком.

Опубликованный некоторыми СМИ указ о роспуске Верховной Рады является фейком и не имеет отношения к реальности. Об этом заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева, которую цитирует Громадське .

По ее словам, месяц назад такой же "документ" опубликовал замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который отметил, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады должен выглядеть "примерно так".

    Ранее Венедиктова заявляла о том, что Портнов не работает над судебной реформой в штабе новоизбранного президента.

Напомним, "указ" появился в СМИ вечером 17 мая. В СМИ уверяли, что документ якобы  является проектом указа Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Конституция Украины, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая. 

17 мая в Верховной Раде  с парламентской трибуны было объявлено о распаде коалиции. Председатель парламента Андрей Парубий призвал депутатов начать консультации по созданию новой коалиции.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. Если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Но роспуск парламента запрещен за полгода до очередных выборов в Раду
kp.ua
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