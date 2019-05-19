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Новости
Украина
18 мая 19, 22:45
Япония выделит почти $3 млн на помощь жителям Донбасса
Япония, Украина
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С 1991 года Япония предоставила Украине финансовую помощь на сумму $3,1 млрд

В 2019 году правительство Японии предоставит $2,8 млн на выполнение четырех проектов для поддержки людей и громад, пострадавших от войны в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Представительства ООН в Украине, передает УНИАН.

Как отметил посол Японии в Украине Такаши Кураи, что с 1991 года Япония предоставила Украине финансовую помощь на сумму $3,1 млрд.

"Начиная с 2014 года, после Революции Достоинства, мы увеличили объем предоставляемой помощи Украине, и она составила $1,87 млрд, что составляет более половины общего объема средств, предоставленных с момента приобретения независимости", — отметил посол.

По его словам, помощь включает модернизацию Бортнической станции аэрации, финансовую поддержку правительства Украины, помощь в медицинской сфере и помощь населению на востоке Украины.

"В сотрудничестве с ООН и другими международными организациями мы реализовали помощь на общую сумму $47 млн. Помощь, которую мы предоставляем на восточной Украине, направлена на повышение безопасности и благосостояния местного населения. Проекты включают реабилитацию социальной инфраструктуры, восстановление больниц, школ, громад", — рассказал посол.

Напомним, ранее экс-председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Япония выделит $4 млн для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.
Delo
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