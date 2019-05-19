День отца в Украине установил президент Порошенко

Отныне этот праздник будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня. Указ вступает в силу со дня его опубликования.





День отца установлено с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей, — говорится в указе главы государства.





Какое же это счастье — быть отцом! И это стоит праздновать. Отныне в Украине ежегодно в третье воскресенье июня у каждого отца будет праздник. Подписал соответствующий указ, — прокомментировал в Твиттер установление нового праздника Порошенко.





День отца — ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый в большинстве социально развитых стран. В США праздновался с 19 июня 1910 года. Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году, когда президент Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником. Со временем и другие страны, в которых декларируется уважение к семейным ценностям, вслед за Соединенными Штатами, начали отмечать этот день, чествуя мужа-отца.





Напомним, что в Украине официально празднуют во второе воскресенье мая и День матери. В 1999 году президент Кучма подписал соответствующий указ. На самом деле украинцы этот праздник отмечали и раньше. Например, украинская диаспора в Канаде еще в начале прошлого века начала поздравлять матерей. Впоследствии такая инициатива докатилась и до Западной Украины. При содействии «Союза украинок» из Канады этот праздник распространился по всей территории Украины.