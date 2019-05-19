Порошенко дал Зеленскому ряд советов по внешней политике

Действующий президент Петр Порошенко надеется, что избранный президент Владимир Зеленский продолжит движение Украины к Европейскому союзу. Об этом он сообщил на торжественной церемонии открытия Дня Европы в Киеве.

"Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины к Европейскому союзу. Это нельзя игнорировать, потому что абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях", - отметил президент.

При этом Порошенко дал несколько наставлений своему преемнику в вопросах внешней политики:

"Сохраните доверие и солидарность Евросоюза с Украиной.

Укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы.

Усиливайте санкционное давление западных стран на Россию до полного восстановления территориальной целостности страны.

Продолжайте выполнение соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей ЗСТ с ЕС.

Усугубляйте секторальную интеграцию с ЕС: интеграция энергетического союза ЕС, цифрового рынка ЕС, таможенное сотрудничество, ассоциация с Шенгенской зоной.

Создайте предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Это совершенно четкая программа, которую Украина способна выполнить", - подчеркнул действующий глава государства.

Порошенко также поблагодарил международное европейское сообществу и украинский народ за поддержку.

"Желаю всем нам силы. Я благодарю каждого из вас за ту поддержку, которую я чувствовал в течение пяти лет в европейском движении нашего государства. Без вашей поддержки ничего не было бы. Я благодарен нашим партнерам за большие достижения, которые сегодня получает Украина", - сказал он.