Фото на документы: в Украине вводятся новые правила

В МВД и Государственной миграционной службе (ГМС) инициируют пересмотр стандартов фотографирования на документы, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям и конфессиям, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отметили в МВД, им приходит многочисленные обращения от представителей разных вероисповеданий, которые сталкиваются с этой проблемой.

Вопросы касались фотографирования для оформления паспортов гражданина Украины и загранпаспортов, видов на постоянное или временное проживание, а также удостоверений беженцев.

Одной из главных проблем было то, что фотографирование для документов в Украине осуществляется исключительно без головных уборов, что противоречит вероисповеданию отдельных граждан. Замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук напомнила, что действующим на сегодняшний день государственным стандартом установлено, что фотографирование для паспортов осуществляется без головных уборов.

"Мы должны сделать все, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям и конфессиям, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Решение этого вопроса в масштабах Украины, лежит исключительно в плоскости изменения стандартов", – отметила Ковальчук.

Инициативу поддержали и включили изменение стандарта в план своей работы, сообщили в МВД. В соответствии с госстандартом Украины, принятым в 1994 году, не допускается печать фотографии на какие-либо документы в головных уборах.



