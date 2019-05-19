Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.43
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 мая 19, 07:40
В Украине могут запретить часть сигарет
сигареты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине Верховная Рада рассматривает сразу 17 антитабачных законопроектов

Среди предложений парламентариев: увеличить штрафы за курение в общественных местах, запретить размещать рекламу табачных изделий и продавать часть сигарет.

Об этом сообщает издание UBR.ua. Так, народные депутаты предлагают разрешить производство только на экспорт и полностью запретить реализацию в Украине табака и табачных изделий, которые содержат:

- добавки, которые придают табачным изделиям другой вкус или запах;

- ароматизаторы, меняющие запах табачного дыма, табака, фильтра или упаковки;

- красители табачного дыма;

- витамины или другие добавки, которые могут создать впечатление, что табачные изделия менее вредные;

- кофеин, таурин и другие стимуляторы, которые связывают с энергией и бодростью.

"Каждый год от болезней, вызванных курением, умирает 85 тыс. украинцев. Но даже если говорить сугубо об экономике, ежегодные убытки Украины от табакокурения составляют $12,5 млрд, из них $2,4 млрд – медицинские расходы, в том числе государства, на лечение болезней, связанных с курением", – отмечает эксперт.

Кроме того, законопроекты №4030а и №4030а-1 "О защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма" предлагают, во-первых, запретить рекламную выкладку сигарет и табачных изделий на витрине, во-вторых, ужесточить запрет на курение в общественных местах, расширить перечень "бездымных" мест и увеличить штрафы за нарушения новых порядков:

- минимальный с 51 грн. (3 необлагаемых минимума доходов граждан) до 255 грн. (15 нмдг); 

- максимальный со 170 грн. (10 нмдг) до 680 грн. (40 нмдг).

Напомним, в 2019 году в Украине снова подорожают алкоголь и сигареты.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Что будет с украинской экономикой: мнение экспертов
США планируют существенно увеличить военную помощь Украине
Ученые создали самовосстанавливающийся аккумулятор
Медреформа: Как будут учить врачей и почему студенты против
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко 17-18 мая издал серию последних указов
noimageКто будет представлять США на инаугурации Зеленского
noimageПорошенко утвердил стратегию воспитания патриотов
noimageВ МИД уточнили, кто приедет на инаугурацию
noimageБлог историка: как Сталин делал Крым российским
Лента новостей