В Украине могут запретить часть сигарет

Среди предложений парламентариев: увеличить штрафы за курение в общественных местах, запретить размещать рекламу табачных изделий и продавать часть сигарет.

Об этом сообщает издание UBR.ua. Так, народные депутаты предлагают разрешить производство только на экспорт и полностью запретить реализацию в Украине табака и табачных изделий, которые содержат:

- ароматизаторы, меняющие запах табачного дыма, табака, фильтра или упаковки;

- красители табачного дыма;

- витамины или другие добавки, которые могут создать впечатление, что табачные изделия менее вредные;

- кофеин, таурин и другие стимуляторы, которые связывают с энергией и бодростью.

"Каждый год от болезней, вызванных курением, умирает 85 тыс. украинцев. Но даже если говорить сугубо об экономике, ежегодные убытки Украины от табакокурения составляют $12,5 млрд, из них $2,4 млрд – медицинские расходы, в том числе государства, на лечение болезней, связанных с курением", – отмечает эксперт.

Кроме того, законопроекты №4030а и №4030а-1 "О защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма" предлагают, во-первых, запретить рекламную выкладку сигарет и табачных изделий на витрине, во-вторых, ужесточить запрет на курение в общественных местах, расширить перечень "бездымных" мест и увеличить штрафы за нарушения новых порядков:

- минимальный с 51 грн. (3 необлагаемых минимума доходов граждан) до 255 грн. (15 нмдг);