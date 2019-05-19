В Украине могут запретить часть сигарет

Среди предложений парламентариев: увеличить штрафы за курение в общественных местах, запретить размещать рекламу табачных изделий и продавать часть сигарет.
Об этом сообщает издание UBR.ua. Так, народные депутаты предлагают разрешить производство только на экспорт и полностью запретить реализацию в Украине табака и табачных изделий, которые содержат:- добавки, которые придают табачным изделиям другой вкус или запах;
"Каждый год от болезней, вызванных курением, умирает 85 тыс. украинцев. Но даже если говорить сугубо об экономике, ежегодные убытки Украины от табакокурения составляют $12,5 млрд, из них $2,4 млрд – медицинские расходы, в том числе государства, на лечение болезней, связанных с курением", – отмечает эксперт.
Кроме того, законопроекты №4030а и №4030а-1 "О защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма" предлагают, во-первых, запретить рекламную выкладку сигарет и табачных изделий на витрине, во-вторых, ужесточить запрет на курение в общественных местах, расширить перечень "бездымных" мест и увеличить штрафы за нарушения новых порядков:- минимальный с 51 грн. (3 необлагаемых минимума доходов граждан) до 255 грн. (15 нмдг);
Напомним, в 2019 году в Украине снова подорожают алкоголь и сигареты.