Кто будет представлять США на инаугурации Зеленского

Стал известен полный состав официальной делегации США, которая будет присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского 20 мая. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри. Также в состав делегации войдут спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Участник делегации Курт Волкер, плотно сотрудничавший с предыдущим президентом Украины, уже заявил, с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским.

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