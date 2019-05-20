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Новости
Украина
19 мая 19, 10:02
Кто будет представлять США на инаугурации Зеленского
Госдеп США
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Кроме Рика Перри, приедут еще четверо американцев.

Стал известен полный состав официальной делегации США, которая будет присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского 20 мая. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри. Также в состав делегации войдут спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Участник делегации Курт Волкер, плотно сотрудничавший с предыдущим президентом Украины, уже заявил, с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским.

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kp.ua
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