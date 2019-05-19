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Новости
Украина
19 мая 19, 14:18
К инаугурации Зеленского подготовили штандарт президента
Штандарт
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Имя нового главы государства должно венчать один из атрибутов власти.

Украинские фалеристы успели в сжатые сроки изготовить серебряное крепления к наконечнику штандарта президента, где должна быть фамилия Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТСН.

Несмотря на то, что Зеленский был избран еще 21 апреля, Рада приняла решение о его инаугурации лишь 16 мая. После этого Петр Порошенко подписал  указ о проведении инаугурации 20 мая и распорядился создать оргкомитет по подготовке церемонии. Лишь тогда началась работа по всем направлениям, на которую осталось 4 дня. В авральном режиме пришлось создавать сменные аксессуары к атрибутам главы государства – к примеру, те самые именные крепления. На них указана дата инаугурации, поэтому изготовить их заранее не представлялось возможным.


Украинским фалеристам (специалистам по государственной атрибутике) единственный сменный под каждого президента с датой инаугурации наконечник на штандарт пришлось выполнять очень оперативно. Об этих тонкостях - наличии именных президентских аксессуаров - осведомлен не каждый гражданин Украины. Знают о нюансах немногочисленные профи. 

Такие, как Александр Сопов – специалист по государственным атрибутам. Серебряную пластину с фамилией новоизбранного главы государства к инаугурации он делает уже для четвертого президента. Именно ему удалось справиться с работой за считанные дни.

У себя в кабинете автор 10 государственных наград в коллекции хранит и предыдущие копии президентского атрибута – такие же заказывали к штандарту для инаугурации Ющенко, Порошенко и -Януковича. 

"Для Ющенко мы скопировали с Кучмы. На следующие церемонии сделали лучше", - признает эксперт.

Резное с позолотой, именной приложение к наконечнику президентского штандарта не меняется со времен инаугурации Леонида Кучмы. Оно делается из латуни. Президентский штандарт – один из атрибутов президентской власти в Украине. Это синий флаг с вышитым на нем гербом. С ним новоизбранный президент принимает присягу в парламенте. Именной наконечник к президентскому флагу с датой инаугурации впредь неизменно остается в кабинете президента. 
kp.ua
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