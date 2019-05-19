В Приватбанке глобальный сбой: клиенты в панике

Сегодня, 19 мая, возникли проблемы с оплатой через терминалы Приватбанка. Об этом сообщают киевляне, которые не смогли расплатиться картой в магазинах, а также снять деньги в терминалах финучреждения. Пользователи Приват 24 сообщают, что сервис не работает или дает сбой. Не проходят транзакции.





"Только что не смог с 5 попыток рассчитаться в магазине. А потом не смог снять деньги ни с приватовского, ни с другого терминала. Есть мнение, что Приват пал", - пишут "Стране" киевляне. "На Оболоне в NOVUS не получилось оплатить картой Приватбанка", - сигнализируют из другого района Киева.





На Монобанк также приходит похожее сообщение о проблемах в работе Приватбанка: "Вы можете столкнуться с трудностями при таких операциях: оплата картой в терминалах ПриватБанка, оплата через LiqPay, переводы с карт Приватбанка, переводы на карту Приватбанка, снятие денежных средств в банкоматной сети Приватбанка. Если вы столкнулись с подобными проблемами, пожалуйста, попробуйте еще раз позже", - говорится в сообщении.













Служба поддержки Приватбанка также отмечает возникшие неполадки в работе банка. "Существуют трудности при проведении операций по картам в банкоматах, POS-терминалах, а также при проведении платежей в Интернете и в Приват24. Ориентировочный срок решения- до 14:00. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении техподдержки.

















В Приватбанке сказали, что речь идёт о технических проблемах, которые будут решены в ближайшее время. К моменту публикации работа частично нормализовалась. Платежи вновь начали проходить.





"Никаких серьезных проблем нет. Ночью проводились технические регламентные работы из-за чего возможны были кратковременные сбои при проведении платежей. Но сейчас вся система функционирует нормально. Я сам только что расплачивался через POS-терминал - все работает", - заявил "Стране" пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.





На вопрос, почему многие украинцы жалуются, что именно сейчас не могут рассчитаться в магазинах, в которых установлены терминалы Привата, Олег Серга ответил, что возможны проблемы в отдельных точках, но все стабилизируется в течение ближайшего получаса.





Между тем, дозвониться в Приватбанк по линии обслуживания клиентов 3700 и сейчас сложно. Соединения с оператором нет. Вместо этого включается сообщение о том, что возникли сложности с оплатой в POS-терминалах "в связи с разными ошибками".





"Наши специалисты уже работают над устранением этой проблемы", - сообщают в Привате.





Предыдущий масштабный сбой в работе Приватбанка был в октябре 2018 года. Тогда не работали все транзакции, а также вышел из строя Приват24.



