Первые подробности смертельного взрыва в Харькове

В Харькове в Основянском районе взорвалась граната РДГ-5 возле одного из жилых домов. Как сообщила пресс-служба полиции области, в результате взрыва на месте погибли мужчины 36 и 38 лет.

Взрыв произошел 18 мая около 23:42 возле дома на ул. Двинская, 40. Еще один мужчина – 35 лет – получил осколочные ранения головы и туловища. Пострадавший госпитализирован. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.