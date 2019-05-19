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Новости
Украина
19 мая 19, 15:32
Первые подробности смертельного взрыва в Харькове
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В результате взрыва погибли мужчины 36 и 38 лет. Еще один пострадавший госпитализирован.

В Харькове в Основянском районе взорвалась граната РДГ-5 возле одного из жилых домов. Как сообщила пресс-служба полиции области, в результате взрыва на месте погибли мужчины 36 и 38 лет. 

Взрыв произошел 18 мая около 23:42 возле дома на ул. Двинская, 40. Еще один мужчина – 35 лет – получил осколочные ранения головы и туловища.  Пострадавший госпитализирован. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. 

В результате взрыва погибли мужчины 36 и 38 лет. Фото: hk.npu.gov.ua 

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
kp.ua
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