Программа инаугурации Зеленского. Сегодня - репетиция

Завтра, 20 мая, в день инаугурции избранного президента Владимира Зеленского запланированы несколько торжественных мероприятий с его участием.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

11.05 - 11.20 Представление в Мариинском дворце командующих видами Вооруженных сил Украины, а также церемония поднятия государственного флага;

11.20 - 11.50 Приветствие избранным президентом и его супругой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце;

12.00 - 13.30 Прием иностранных делегаций в Мариинском дворце; 14.30 - 17.00 (ориентировочно) Двусторонние встречи Зеленского.

С минуты на минуту в здании Верховной Рады стартует первая репетиция церемонии принесения присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Однако на данный момент на ней его заменит статист. Как рассказал "112 Украина" представитель оргкомитета по инаугурации президента Кирилл Тимошенко, сам президент появится на репетиции к вечеру.

- Вечером будет один из прогонов с Владимиром Александровичем. Но в целях безопасности не можем это время оглашать. Просто вечером будет одна из репетиций вместе с ним, - подчеркнул Тимошенко.

По его словам, на самой инаугурации люди смогут подойти вплотную к Верховной Раде и Мариинскому дворцу.

- Здесь можно будет все смотреть. Мы поставим дополнительные экраны, чтобы можно было смотреть. Когда президент зайдет в Верховную Раду или Мариинский дворец, чтоб люди видели все и слышали, - отметил Тимошенко.