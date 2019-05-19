Программа инаугурации Зеленского. Сегодня - репетиция

Завтра, 20 мая, в день инаугурции избранного президента Владимира Зеленского запланированы несколько торжественных мероприятий с его участием.
Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.10.00 - 11.00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Рады по случаю принесения присяги;
С минуты на минуту в здании Верховной Рады стартует первая репетиция церемонии принесения присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Однако на данный момент на ней его заменит статист. Как рассказал "112 Украина" представитель оргкомитета по инаугурации президента Кирилл Тимошенко, сам президент появится на репетиции к вечеру.
- Вечером будет один из прогонов с Владимиром Александровичем. Но в целях безопасности не можем это время оглашать. Просто вечером будет одна из репетиций вместе с ним, - подчеркнул Тимошенко.
По его словам, на самой инаугурации люди смогут подойти вплотную к Верховной Раде и Мариинскому дворцу.
- Здесь можно будет все смотреть. Мы поставим дополнительные экраны, чтобы можно было смотреть. Когда президент зайдет в Верховную Раду или Мариинский дворец, чтоб люди видели все и слышали, - отметил Тимошенко.
По данным издания, Зеленский может присоединиться позже.
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Ранее глава Госохраны Валерий Гелетей сказал, что инаугурация Зеленского будет проходить с существенными отклонениями от обычного сценария церемонии.