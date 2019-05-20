Из Украины в Китай отправили партию подсолнечного шрота

На терминале Ника-Тера (Николаев, входит в Group DF) с дозагрузкой на рейде Очакова была погружена на судно самая большая партия подсолнечного шрота, отправленная из Украины в Китай. Объем партии составил 63 тысяч тонн, владелец груза — "Кернел".

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании "Старк Шиппинг", выступившей в данной отправке судовым агентом.

В компании отмечают, что это на данный момент самая большая партия подсолнечного шрота, когда-либо накопленная единовременно в украинских морских портах. Причем, накоплена она была полностью на терминале Ника-Тера.

Погрузка осуществлялась на новейшее судно JY Lake, спущенное на воду в 2019 году. Это балкер типа Kamsarmax – разновидность Panamax с длиной корпуса 229 метров.

Скорость погрузки судна в порту составила 11 тысяч 100 тонн в сутки. У причала терминала Ника-Тера балкер JY Lake принял на борт 47 тысяч 576 тонн шрота — до максимально возможной осадки, разрешенной в Бугско-Днепровско-лиманском канале. Оставшаяся часть партии была доставлена с терминала баржами на Банку Трутаева на рейде Очакова, где с помощью плавкранов осуществили дозагрузку еще 15 тысяч 424 тонн шрота.

На данный момент судно уже проследовало через Босфорский пролив и находится в Мраморном море.

Напомним, в январе этого года в Китай было импортировано 330,2 тысяч тонн подсолнечного шрота. Из них 329,9 тысяч тонн экспортировала Украина. В прошлом году 17 украинских производителей шрота допустили на китайский рынок.