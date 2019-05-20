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19 мая 19, 21:09
С нардепа - убийцы Лозинского сняли судимость
Лозинский
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В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.
Днепровский районный суд Киева снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного в 2011 году за убийство. Соответствующее постановление суда от 6 мая 2019 года обнародовано в реестре судебных решений.  

Суд посчитал, что после "отбытия наказания в виде лишения свободы осужденный своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление".   

В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Лозинский, будучи еще народным депутатом, пристрелил человека на охоте.     

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.   В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.   

Сейчас, по данным суда, он занимается аграрным бизнесом в Голованевском районе Кировоградской области.  
bigmir.net
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