Марчук заявил, что уходит из трехсторонней контактной группы

19 мая экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук прекратил свою деятельность в трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил в Facebook.





"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", – написал он.





Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года, делегацию Украины на переговорах возглавляет Марчук. С мая 2015 года года в рамках контактной группы действуют четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.





16 мая первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что подала в отставку с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя в гуманитарной подгруппе на минских переговорах.



