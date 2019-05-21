ГПУ: "Оснований задерживать Портнова, к сожалению, нет"

Генеральная прокуратура Украины отказалась отвечать на выпады Андрея Портнова в адрес главы ГПУ Юрия Луценко. Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган заявила, что на сегодняшний день у правоохранителей нет оснований для его задержания. Об этом она сообщила в комментарии "КП" в Украине".

- Я пока ничего не хочу комментировать о Портнове. Ну, кто такой Портов? Было дело по Портнову в НАБУ – оно закрыто, было дело Горбатюка – не знаю где оно. И шла проверка по заявлениям, вытащенным из разговора Глазьева о Госизмене. Но для того, чтобы завести дело, нужно допросить хотя бы Глазьева или кого-то еще. А в наших условиях мы кого можем допросить? – заявила Лариса Сарган.

Также она отметила, что в сегодня у ГПУ нет никаких оснований для задержания бывшего заместителя главы АП.

- Легче всего сидеть на диване и кричать, что мы ничего не сделали. Оснований задерживать его в принципе нет, к сожалению. Потому что Портнов, как мы знаем, писал уголовный кодекс, уголовный процессуальный кодекс. Они же выписывали все под себя, вы же прекрасно это понимаете. И юристы уровня Портнова или Медведчука никогда не оставят следов, за которые можно зацепиться, мы же прекрасно все это понимаем. Все делалось всегда чужими руками, - добавила Сарган.

Напомним, Андрей Портнов покинул Украину после Евромайдана и вернулся спустя пять лет, 19 мая. Бывший замглавы АП уже дал интервью "Стране", в котором заявил, что Юрий Луценко должен быть первым украинским чиновником, который покинет свой пост после инаугурации Владимира Зеленского.

- Абсолютно убежден, что Юрий Луценко именно завтра, в день инаугурации должен стать первым человеком, в отношении которого новый глава государства подаст представление на увольнение в парламент. И по главе СБУ. Политик, победивший с 74% голосов на выборах, просто обязан сделать этот шаг. Если будет промедление, начнется разочарование. Луценко и Грицак должны быть немедленно уволены - это абсолютно однозначный политический тезис.

Андрей Портнов был первым замглавы администрации президента с января 2014 года, откуда перешел с должности советника Януковича. Был уволен в феврале того же года Турчиновым. Генпрокуратура подозревала политика в причастности к событиям на Майдане и злоупотреблении служебным положением. По инициативе ГПУ против Портнова были введены санкции в странах Евросоюза. Однако, в октябре 2015 года ему удалось оспорить их.

Суд Евросоюза пришел к выводу, что единственной причиной для наложения санкций на Портнова было письмо от ГПУ, в котором утверждалось, что информация следствия позволяет говорить, что Портнов среди прочих причастен к "растрате значительного количества государственных средств и их нелегальному выводу за пределы Украины". Однако, по данным суда, письмо от ГПУ не содержало реальных доказательств вины Портнова.

В январе этого года бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов впервые за долгие годы появился на украинском телевидении и дал интервью Наталье Влащенко на телеканале ZIK. Общение проходило по скайпу, т.к. гость проживал в Австрии. Программа вышла в эфир вечером 21 января 2018 года.

В сентябре 2018 года Портнов получил в полное управление на 3 года телеканал новостей NewsOne.