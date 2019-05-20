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Украина
19 мая 19, 22:22
Преимущества энергореформы почувствуют потребители - Кушнир
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Преимущества энергореформы почувствуют потребители - политолог Кушнир

В результате реализации реформы рынка электроэнергии повысится конкуренция, выгоду от этого получат потребители. Об этом заявила в эфире телеканала NewsONE политолог Светлана Кушнир.

"У нас с 1 января заработал розничный рынок электрической энергии. А 1 июля - законодательно установленный день, когда начнет в полной мере работать оптовый рынок электроэнергии. Что это означает для потребителей? Это означает, что крупные игроки - "Энергоатом," ДТЭК, "Укргидроэнерго", "Центрэнерго" - выйдут на рынок и будут конкурировать между собой. Чем конкурировать? Ценой. Поэтому центральной фигурой на рынке будут не генерирующие компании, а будет как раз потребитель. Если генкомпании будут пытаться поставить высокую цену, то в проигрыше раз будут именно те компании, которые это сделают. Потому что в случае, когда они повысят цену, то останутся без потребителей электроэнергии. Потребитель будет выбирать по цене. Понятно, что цена самая низкая для потребителя является лучшей ", - сообщила С.Кушнир.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон "О рынке электрической энергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество. Закон Украины "О рынке электрической энергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электрической энергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели.
kp.ua
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