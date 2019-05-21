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Новости
Украина
19 мая 19, 22:31
Стала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая
Владимир Зеленский
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Пресс-служба новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского обнародовала короткую программу торжественных мероприятий по случаю его вступления в должность.

Пресс-служба новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского обнародовала короткую программу торжественных мероприятий по случаю его вступления в должность.

Так, согласно программе, в 10.00 Зеленский примет участие в Торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Президентом Украины Украинскому народу.

С 11.05 до 11.20 в Мариинском дворце у него запланировано участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

С 11.20 до 11.50 Президент Зеленский и Елена Зеленская будут приветствовать глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

Затем, до 13.30 глава государства будет принимать глав иностранных делегаций по случаю вступления в должность Президента Украины. А с 14.30 у него запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации Президента Украины.

Напоминаем, Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая.
censor.net.ua
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