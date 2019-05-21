Памятка Зеленскому: что может, а чего не может президент

Новую рабочую неделю страна начинает с новым президентом. И если до это все происходящее действительно напоминало остросюжетный сериал: борьба за власть, страсти, интриги и козни, то теперь начинается жизнь по-взрослому.

Владимиру Зеленскому придется не только отражать атаки противников, но и отчитываться перед своими избирателями, зачем он им нужен. А то у нас как принято? Сначала посулы и обещания, а потом разводят руками в стороны: не мои, дескать, полномочия.

"КП" в Украине" решила напомнить новому главе государства, на что он может влиять и в чем полномочен.

Если заглянуть в корень вопроса, то президент свободен от обязательств, как птица в полете. У него нет должностных инструкций, он не является чиновником или наемным работником.

Президент не имеет нормированного рабочего дня, не должен отмечаться в книге прихода-ухода на Банковую и вообще не подпадает под Кодекс закона о труде. Может руководить страной из дома, может с Багамских островов, может вообще не руководить, а только появляться на протокольных мероприятиях.

- Все стратегические нормативные акты - указы, распоряжения, проекты законов, а также заграничные выезды, программы переговоров готовят специалисты в Администрации президента, - говорит один из авторов Конституции Украины, бывший народный депутат Виктор Мусияка. – Давно поднимается вопрос о том, что нужно принять специальный закон об обеспечении выполнения президентом своих полномочий, но пока единственным документом, который его к чему-то обязывает, является Конституция Украины.

В статье 106 определено ровно 30 полномочий. Основное сводится к обеспечению государственной независимости, национальной безопасности, руководству внешнеполитической деятельностью.

Если посмотреть по верхам, то жизненными "мелочами", которые гложут народ, президент не должен заниматься. Это удобная позиция, но не искренняя.

- При том объеме полномочий, которые дает Основной закон, президент может влиять абсолютно на все процессы в государстве, - утверждает Виктор Мусияка.

Заступая на пост, президент автоматически становится Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

- Верховный не должен вести армию в бой, проходить учебные сборы, учиться стрелять и сдавать нормативы, - говорит наш консультант. – Эффективность армии зависит от командующего состава, который подбирает президент. Сам он отвечает за политическую составляющую.

Согласно Конституции, Верховный главнокомандующий назначает и увольняет высшее командование ВСУ, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны.

Президент принимает решение о мобилизации, издает указы о сроках призыва на срочную службу, вносит на рассмотрение Верховной Рады представления об объявлении военного или чрезвычайного положения, принимает решение об использовании Вооруженных сил и других военизированных формирований.

Президент подписывает все законы, которые принимает Рада и обладает правом наложить на них вето. Резонный вопрос: должен ли он читать и понимать все, под чем ставит росчерк пера?

- Законы принимаются сотнями, президент не в состоянии прочесть все "узкие", на это у него есть эксперты и аналитики. Но президент должен быть в курсе законов, которые вносят важные изменения в жизнь страны, - говорит Владимир Мусияка. – Весь текст он может не читать, но обязан изучить аналитическую справку, которую ему подготовят, и сделать по ней свои выводы.

Президент сам обладает законодательной инициативой, и это один из рычагов его влияния на общественную жизнь и экономику страны. Он может внести в Раду любой законопроект, однако не обладает безусловным правом первоочередности. Для этого он должен направить депутатам специальную просьбу.

В команде Зеленского сразу после выборов заявили, что снижение коммунальных тарифов не совсем прерогатива президента. Вот и именно – не совсем, но все-таки…

- Это действительно не полномочия президента, но по закону, который был принят при прежней власти, НКРЭПУ де-факто формируется главой государства, - отмечает Виктор Мусияка. – Пока закон действует, президент может влиять на этот рынок путем подбора команды, которая сломает старые коррупционные схемы и создаст новые, экономически выгодные для людей, а не для чиновников.

Эксперт также напоминает, что президент принимает участие в переговорном процессе при назначении премьер-министра – ключевой фигуры в исполнительной власти.

Президент не может самолично регулировать заработную плату бюджетникам, это не его сфера. Но он может поставить вопрос перед Кабинетом министров, рекомендовав тому искать возможности для повышения ставок учителям или врачам.

Также президент, как глава СНБО, вправе обязать рассмотреть проблему на заседании Совета по национальной безопасности и обороне. Потому что если в стране не останется хороших педагогов и медиков, это тоже прямая угроза ее безопасности.

В ход расследования уголовных дел президент не имеет права вмешиваться. Но по своей квоте он выбирает и вносит в Верховную Раду кандидатуру генерального прокурора. Таким образом глава государства становится гарантом того, что надзорный орган будет работать как требует закон, а не на чьи-то личные интересы. По крайней мере, так должно быть в идеале.

- Президент имеет право потребовать от генерального прокурора информацию о ходе расследования того или иного уголовного производства, которое держит на контроле, - говорит Виктор Мусияка. – Если он неудовлетворен работой генерального, либо к генпрокурору есть претензии со стороны общественности, то в Раду вносится представление об увольнении.

Также президент берет на себя ответственность за работу Службы безопасности Украины (назначение главы - его квота) и судейского корпуса, поскольку лично подписывает назначение каждого судьи.

- Президент не имеет прямого права указывать, но может контролировать любую сферу деятельности страны и корректировать ее путем внесения рекомендаций, - говорит эксперт по конституционным вопросам.

Виктор Мусияка также отмечает, что при АП работает общественная приемная президента, которая расположена на улице Шелковичной в Киеве. Конституция не обязывает президента лично вести прием граждан, но такая возможность у него есть, если он хочет услышать не только своих советников, но и простых людей.

Собственно, этого они, люди, и ожидают от Голобородько. Ой, извините, от Владимира Зеленского.