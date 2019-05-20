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19 мая 19, 23:04
Турчинов уволен с должности секретаря СНБО
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Петр Порошенко подписал заявление секретаря СНБО об отставке

Сегодня, 19 мая, с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины уволен Александр Турчинов. Соответствующий указ подписал действующий президент Петр Порошенко.

Заявление об оставке в связи с прекращением полномочий президента Порошенко Турчинов написал 17 мая. В тот же день аналогичные заявления написали глава МИД Павел Климкин и замглавы СБУ Павел Демчина.

22 февраля 2014 года Турчинов был назначен председателем Верховной Рады Украины VII созыва, а на следующий день постановлением парламента на него были возложены обязанности президента Украины, до избрания главы государства на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.

27 ноября 2014 года Александр Турчинов объявил о прекращении полномочий Верховной Рады VII созыва и покинул пост спикера Рады.

15 декабря 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил своим указом №928/2014 Александра Турчинова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 
liga.net
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