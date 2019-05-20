Вакарчук: В президенты не пошел так как перемены делают в ВР

Украинский политик и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не стал балотироваться в президенты, а решил создать свою политическую силу и идти в Верховную Раду, потому что настоящие перемены в стране делают в парламенте.

Об этом Вакарчук заявил в эфире телеканала 1+1.

Вакарчук сказал, что предложит своей партии, чтобы в ее избирательном списке не было действующих депутатов, поскольку его политсила намерена продигать кардинальные перемены, которых ранее не было. Новый политик отметил, что старая система выборов должна быть изменена.

15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику.

16 мая сообщалось, что лидер группы "Океан Эльзы" не планирует прекращать заниматься музыкой, "если не придется идти в исполнительную власть".